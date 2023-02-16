В Изборском музее-заповеднике поменялся номер телефона экскурсионного отдела

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Изменился номер телефона экскурсионного отдела Государственного музея-заповедника «Изборск». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Связаться с экскурсионным отделом можно по новому телефону: 8 (8112) 33-16-17 или по электронной почте: izborsk@yandex.ru. Заявки принимаются по будням с 10:00 до 17.00.

Гости могут посетить сборные экскурсии по экспозициям и Изборской крепости, экскурсию «Крепость на Жеравьей горе» в 11:00 и 14:00; выставку «Россия.Истоки» в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00; экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в 12:00, 14:00 и 16:00; экспозицию «Изборская земля – святые места для русской культуры» в 11:00, 13:00 и 15:00; экспозицию «Русские и сето. Одна земля – общая история» в 10:00, 12:00 и 14:00.

Стоимость билетов и экскурсионного обслуживания можно узнать на сайте музея. Оплата доступна по «Пушкинской карте».