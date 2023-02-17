17 февраля в Псковской области ожидается снежная погода

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Сегодня, 17 февраля, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. А вот ночью ожидается снег, местами сильный, даже возможна метель. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер будет дуть южных направлений умеренный, ночью порвистый.

В Пскове днем выпадет небольшой мокрый снег, ночью также возможно выпадение снега. Температура днем составит от 0 до +2 градусов, ночью будет колебаться от 0 до -2 градусов. В Великих Луках ожидается снежная погода, ночью возможна метель. Температура днем составит от 0 до -2 градусов, ночью будет варьироваться от -2 до -4 ниже нуля.