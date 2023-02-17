Псковский губернатор напомнил о возможностях трудоустройства для переселенцев с новых территорий

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В Псковскую область продолжают прибывать граждане из Украины, Херсонской области, ЛДНР. Сейчас на территории региона находится более 900 человек, почти половина из которых: дети и граждане пенсионного возраста. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

С каждым вновь прибывшим работает областная Служба занятости. Чаще всего люди трудоустраиваются на предприятия и заводы, а также в сфере гостиничных и социальных услуг. Многие работодатели даже готовы не только дать людям работу, но и обучить, и предоставить жильё.

Например, Анастасия Мацука была эвакуирована в Псковскую область из Мариуполя, с родственниками жила в Пушкинских горах в пункте временного размещения. Позже Анастасия узнала о госпрограмме переселения соотечественников и начала оформлять необходимые документы. «Сначала сделали нам переводы документов, потом и паспорт уже», — вспоминает девушка.

По словам Анастасии, когда приехало начальство с фабрики и предложило вакансию швеи, она согласилась. Сегодня девушка работает на ведущем швейном предприятии региона – фабрике «Славянка». «В мои обязанности входит настрочить плечевые накладки на пиджаки», — рассказала Анастасия и добавила, что руководство помимо работы предложило всякие бесплатные обучающие курсы.

«Желаю Анастасии и всем вынужденным переселенцам успехов и благополучного будущего!», — заключил губернатор.