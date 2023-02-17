На ремонт псковских дорог из федерального бюджета выделили 746 миллионов рублей

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Псковская область получила дополнительное финансирование из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Всего в регион поступило 746 миллионов рублей. На эти средства планируется отремонтировать:

— 7,4 км дороги Нестрино-Остров в Порховском районе;

— 2,8 км дороги Подсевы-Славковичи в Порховском районе;

— Три участка дороги Остров - Новоржев в Островском районе протяжённостью 4,7 км;

— 8 км дороги Остров-Вышгородок-граница с Латвийской Республикой в Пыталовском районе;

— 20 км дороги Дедовичи - Дно – Костыжицы, мост через реку Люта в Дновском районе.

«Благодарю Минтранс и Правительство РФ за поддержку», — подытожил глава региона.