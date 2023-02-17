Придумать имя новорожденному теленку из деревни Сигово предлагают псковичам

Новорожденный теленок из деревни Сигово

В деревне Сигово родился телёнок, псковичам предложили придумать свой вариант имени для малыша. Об этом сообщили в пресс-службе музея-усадьбы народа сето.

«У малыша еще нет имени, поэтому мы предлагаем вам написать свой вариант в комментарии»,— отметили в музее.

Поскольку детёныш уже родился, возобновляется и интерактивная программа «В гостях у бабушки Кюлаотс» с мастер-классом по приготовлению сыра. Записаться на программу, где можно научиться готовить и попробовать настоящий сетоский сыр можно по телефону: 8 911 385 34 61. Приобрести билет также можно по «Пушкинской карте».