В Пскове 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля

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Ребенок угодил под колеса автомобиля в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Происшествия случилось на улице Гагарина, у дома №3. Известно, что 39-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, допустил наезд 11-летнего ребёнка. По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

Помощь ребёнку была оказана незамедлительно. На данный момент на месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.