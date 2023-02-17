Витебск и Псков планируют подписать соглашение о побратимстве

Фото: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Вместе с председателем Витебского горисполкома Николаем Орловым глава Пскова Борис Елкин запланировали провести в этом году более 25 совместных мероприятий в рамках договора о партнерстве между Псковом и Витебской. Об этом глава города рассказал в своём Telegram-канале.

Среди мероприятий будут проводиться: ярмарки производителей Пскова и Витебска, обмен опытом среди школьников, патриотических и молодежных организаций, творческие встречи художников, музыкантов, фотографов и библиотекарей, спортивные состязания. В скором времени решение о совместных мероприятиях будет закреплено соглашением о побратимстве.

Напомним, что добрососедские отношения Пскова и Витебска длятся более 20 лет. В дальнейшем планируется укрепление духовных и культурных связей, а также реализация социальных и образовательных проектов и сотрудничество в сферах туризма и экономики. «Мы братские народы и будем развиваться вместе: обмениваться опытом, учиться друг у друга и всячески поддерживать», — подчеркнул глава города.