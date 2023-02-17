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НовостиНедвижимость17 февраля 2023 9:58

Участки Гаражного проезда и улицы Окулича-Казарина в Пскове закроют для движения

Источник:kp.ru
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Часть Гаражного проезда и улицы Окулича-Казарина в Пскове будут закрыты для движения транспорта. Об этом сообщает администрация города.

С 9:00 20 февраля до 17:00 22 февраля будет закрыт участок проезжей части Гаражного проезда в районе пересечения с улицей Рокоссовского (при движении от улицы Рокоссовского в сторону улицы Шестака ). Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

Кроме того, в связи с прокладкой инженерных сетей газоснабжения с 8:00 20 февраля до 17:00 22 февраля движение транспорта будет приостановлено на участке проезжей части улицы Окулича-Казарина от дома №36/1 по улице Муйжеля до дома № 8 по улице Окулича-Казарина. Отмечается, что в ночное время суток автомобильная дорога будет открыта.