Псковский губернатор поблагодарил за работу бойцов студенческих отрядов

Фото: из telegram-канала губернатора Михаила Ведерникова

Сегодня, 17 февраля, отмечается День студенческих отрядов России. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале поздравил участников студенческих отрядов и поблагодарил их за активную работу.

Всего в области создано 12 отрядов, в них работают 339 человек. Ребята в свободное от учёбы время трудятся по своей специальности в разных регионах России. Также они активно участвуют и в общественной жизни Псковской области.

Напомним, летом ребята трудились на всероссийской стройке «Бованенково» на Ямале, на восстановлении памятника «Новодвинская крепость» в Архангельске, работали в медучреждениях и в индустрии гостеприимства. Также педагогические отряды помогали с организацией смен для детей ЛНР и ДНР, которые в конце августа приезжали в Псковскую область. А боец медицинского отряда Милана Илларионова даже поучаствовала в гуманитарной миссии в ЛНР.

«Отряды выезжают в районы, где помогают семьям мобилизованных, многодетным семьям, одиноким пенсионерам. В наших студенческих отрядах – только самые яркие и талантливые ребята! Спасибо за всё, что вы делаете для людей и нашей области! С праздником!» — поздравил студентов губернатор.