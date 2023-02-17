Псковских родителей просят напомнить детям правила безопасности пешехода

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Псковичам рассказали, какие правила должны соблюдать юные пешеходы на дороге. Об этом напомнило ведомство ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Во-первых, родителям следует ежедневно перед выходом из дома, напоминать детям о правилах дорожного движения. Кроме того, нужно разъяснять юным участникам дорожного движения, как опасно звонить по мобильному телефону или играть в гаджетах, когда переходишь дорогу.

Помимо этого, родителям нужно обеспечить безопасность юного пешехода в тёмное время суток с помощью светоотражающих элементов. «Чем больше их будет на одежде ребёнка, тем заметнее он станет для водителей», — подчеркнули в ведомстве.

А вот водителям никогда нельзя забывать, что на дороге в любой момент может появиться ребёнок. Особенно внимательным нужно быть при движении в местах, где расположены образовательные учреждения, спортивные площадки, и в других местах массового пребывания детей. Помимо этого, автомобилистам обязательно нужно снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам.