Реставрацию Петровской башни начали в Псково-Печерском монастыре

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Специалисты начали реставрировать Петровскую башню в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Специалисты удаляют штукатурку, чтобы открыть историческую кладку стен. «Также здесь были открыты камеры ближнего боя, обнаруженные во время предпроектных работ», — подчеркнули в организации.

Реконструкция должна воссоздать один из символов Российской империи: Двуглавого Орла, флюгер, установленный при Петре I в 1701 году. Также будет восстановлен исторический облик фасадных стен башен на Петровский период с музеефикацией.

Помимо этого в планах установить исторические часы в башне на главном фасаде. «Предусмотрено и восстановление исторической отметки каменного (булыжного) мощения проезда и прилегающей территории», — написали в организации.