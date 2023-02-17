Количество фальшивых банкнот в Псковской области снизилось почти на треть

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По данным Банка России, в прошлом году в банковской системе Псковской области было выявлено всего 127 фальшивых денежных знаков, это на 27,4% меньше, чем в 2021 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском отделении Банка России.

Большая часть обнаруженных подделок – банкноты номиналом 5000 рублей (87 штук). Кроме того, обнаружено и 20 поддельных тысячных банкнот, 11 двухтысячных и одна пятисотрублевая банкнота. Отметим, что в Псковской области была обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 50 долларов США и три стодолларовых. Однако, чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Их реализуют в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

«Особую осторожность стоит проявить, когда вы продаете что-то с рук или получаете сдачу там, где нет специального оборудования для определения подлинности банкнот. Обязательно самостоятельно проверяйте деньги не менее чем по трем признакам подлинности. Если у вас возникли хотя бы малейшие опасения, не берите такую купюру. А если она уже оказалась у вас в кошельке, обратитесь в любой коммерческий банк – там бесплатно сделают ее экспертизу», – подчеркнул заместитель управляющего Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Перечень защитных признаков денежных знаков Банка России можно найти в разделе «Наличное денежное обращение» сайта Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».