Псковские археологи работают с изразцами из церкви Косьмы и Дамиана на Гремячей Горе

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

В Псковской области идет обработка коллекции изразцов из раскопа 2020-2021 года у церкви Косьмы и Дамиана на Гремячей горе в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

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Известно, что изразцы происходят из развала печи, которая в XVIII веке отапливала южный придел церкви. «До нашего времени придел не сохранился, его фундамент был раскрыт в ходе раскопок», — подчеркнули в организации. В коллекции насчитывается около 200 изразцов.