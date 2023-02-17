20 февраля в Пскове пройдёт флешмоб к Дню Защитника Отечества

.

20 февраля в 15:00 в Сквере 60-летия Октября (Сквер Искусств на 4-х углах). Пройдёт флешмоб посвящённый Дню Защитника отечества под названием «Звезда герою». Об этом сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

«Мы встанем в виде звезды и фразы ZаMир, чтобы поддержать военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, которые в эти дни защищают мир от нацизма на Спецоперации в Украине», — пояснили в организации.

Отмечается, что флешмоб будет заснят с высоты птичьего полёта. Чтобы поучаствовать в акции, необходимо оставить заявку на сайте.