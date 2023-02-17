Более 800 открыток изготовили юные великолучане для участников спецоперации

Юные жители Псковской области пишут письма для участников спецоперации

В преддверии Дня защитника Отечества, учащиеся образовательных организаций Великих Лук изготовили более 800 открыток. Об этом сообщают в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

Отметим, что дети со всего региона изготавливают открытки и пишут в них самые теплые пожелания для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации на Украине. Открытки, созданные юными жителями Псковской области, наполнены теплом и светом. Они напоминают бойцам о доме и о близких.

«Нашим бойцам важная поддержка, ведь любая весточка поднимает боевой дух и напоминает о том, что их возвращения домой ждет каждый район, каждый город, каждый регион, вся страна!», — отметили в организации.