Советники по воспитанию появятся в псковских школах с нового учебного года

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Должность советника по воспитанию появится со следующего учебного года в школах всех российских регионов, включая Псковскую область. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Со следующего учебного года в каждом регионе будет введена должность советника по воспитанию с федеральной доплатой», — сказал министр на одной из конференций.

Напомним, должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти пилотных регионов России с 1 марта 2021 года. А с 1 сентября прошлого года более 17,5 тысяч советников директоров школ по воспитанию приступили к своим обязанностям. Теперь новая должность появилась в школах еще 35 регионов.