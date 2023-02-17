Псковский губернатор прокомментировал обновление в постановлении об эвакуационных мероприятиях

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал постановление об организации и проведения эвакуации в Псковской области. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Разумеется, никаких оснований для эвакуации нет и не предвидится», — отметил глава региона. Он напомнил, что как и в большинстве регионах России, в Псковской области введен режим базовой готовности. «В числе прочего, этот режим предполагает привести в порядок систему обеспечения безопасности жителей и объектов ключевой инфраструктуры. С прошлого года мы ведем системную межведомственную работу по модернизации защитных сооружений, системы оповещения граждан, а также инфраструктуры безопасности транспортных узлов»,— уточнил губернатор.

В процессе проверок выяснилось, что многие документы годами не актуализировались и устарели. Так, например, в документах не был прописан большой блок по эвакуации материальных ценностей. «Мы дополнили постановления, сделали их актуальными для сегодняшней инфраструктуры и безопасности населения. Это плановая работа, технического характера»,— подчеркнул Михаил Ведерников.