Актер псковского драмтеатра стал номинантом Национальной премии «Золотая маска»

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Актёр из Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина,Камиль Хардин, является номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Камиль Хардин участвует в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в спектакле «Морфий». В ожидании показа спектакля в Москве, сотрудники театра решили поделиться некоторыми фактами о жизни актёра. Камиль Хардин родился в Магнитогорске. Учился в Челябинске, затем в Казани. Работал в театре «Мастеровые» города Набережные Челны. А с 2014 года является актером Псковского театра драмы.

Номинанта можно увидеть в спектаклях: «Ревизор», «Зойкина квартира», «Сережа очень тупой», «Бовари», «Каштанка», «Смерть Тарелкина», «Отелло», «Дни Победы», «Жанна», «Морфий». Отметим также, что он 7 лет руководит студией актерского мастерства.

Помимо актёрской карьеры, Камиль снимался и в кино. Его моего увидеть в фильмах: «Молоко птицы», «Шум», «Огонь», «Два билета домой».Кроме того, Камиль Хардин стал режиссером короткого метра «Река в конце деревни» и документального фильма «Огонек в горах».