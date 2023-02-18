Нейросеть нарисовала хуманизированный образ Пскова, его местных жителей и княгини Ольги

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Нейросеть Midjourney изобразила города России в образах. На фото появился сам Псков и его жители. Искусственный интеллект немного изменил архитектуру города, а его обитателей превратил в персонажей из мрачного фэнтези.

Псков нейросеть изобразила непривычным. С одной стороны сердце города, действительно, опоясано рекой. С другой - архитектура зданий и сам Кром получились едва ли похожи на оригинал. Только лишь башня крепости и купола у собора могут показаться коренному псковичу родными.

Искусственный интеллект решил не только архитектуру Пскова нарисовать, но и создать его образ в человеческом обличае. Получился суровый седой старик с косами. Худощавый мужчина на фото стоит у стены в таверне с рогом в руке.

Одна из ключевых фигур истории Псковщины княгиня Ольга получилась русой с голубыми глазами. Псковский скобарь в представлении искусственного интеллекта оказался настоящим широкоплечим богатырем с твердым взглядом.

Кроме Пскова нейросеть нарисовала Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Тулу, Нижний Новгород, Самару, Рязань, Пермь, Краснодар, Омск, Тверь, Новосибирск, Пензу, Мурманск, Ладогу, Воронеж, Ярославь, Улан-Уде, Иркутск.