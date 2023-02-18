Путин назначил нового заместителя председателя Псковского городского суда

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На должность заместителя председателя Псковского городского суда сроком на шесть лет назначили Ирину Васильеву. Об этом Комсомольской правде в Пскове сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

«Указом Президента Российской Федерации от 17.02.2023 № 98 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» на шестилетний срок полномочий заместителем председателя Псковского городского суда назначена Ирина Валентиновна Васильева», — написали в пресс-службе.