Магнитную бурю ощутят 19 февраля жители Псковской области

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Метеозависимые жители Псковской области 19 февраля смогут ощутить на себе действие небольшого возбуждения магнитосферы. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Причиной возбуждения в магнитосфере стала мощная вспышка на Солнце, которая произошла утром 18 февраля.

Действие сильной магнитной бури к концу 19 февраля практически окончатся. Однако псковичи все еще смогут наблюдать магнитную бурю.

Метеозависимые граждане ощущают возбуждения в магнитосфере болезненной реакцией на свет, могут раздражать громкие звуки, ощущаться ноющая боль в суставах. Некоторые страдают бессонницей, а днем может нападать сонливость.