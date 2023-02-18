Почти 500 упакованных детьми шоколадок отправят участникам СВО к празднику из Гдова

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Учащиеся образовательных учреждений Гдовского района в преддверии Дня защитника Отечества упаковывают шоколад в обертки из теплых слов и рисунков. Дети готовят подарки участникам спецоперации на Украине, сообщает газета «Гдовская заря».

Школьники Гдовского района массово подключились к акции #23февраляслюбовью . Главная цель - поддержать боевой дух и скрасить будни наших защитников благодаря весточкам из дома.

Подарки к 23 февраля от детей и местных жителей собрали управлении образования при администрации Гдовского района. Сформированные посылки прибыли в Псков, где переданы в военкомат. Вскоре военнослужащие на передовой смогут получить весточки с родного края.