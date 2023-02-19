Мокрый снег прогнозируют 19 февраля в Псковской области

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Сегодня, 19 февраля, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Утром и днём синоптики прогнозируют выпадение мокрого снега. На дорогах местами возможен гололед.

Ветер будет дуть западного, северо-западного направлений со скоростью 5-10 м/сек, утром и днём 9-14 м/сек. Средняя температура по области ночью составит -5…0 градусов, днём будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Напомним, сегодня жители Псковской области также могут ощутить действие магнитной бури.