Молодёжный центр приглашает псковичей на творческую встречу с художницей из Москвы

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Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет посетить творческую встречу с Марией Матю, членом Творческого союза художников России (ТСХР), Международной федерации художников и Союза абстракционистов России (САБРОС), многократным победителем международных художественных фестивалей и конкурсов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Молодёжном центре Пскова.

Мероприятие пройдёт 22 февраля. Известно, что Мария провела уже 10 персональных выставок картин в столице, стала участником более чем 50 коллективных выставкок в России и зарубежом, её работы находятся в коллекциях музея современного искусства (МСИИД) в Ростове-на-Дону, музея «Булгаковский дом» в Москве, в арт-галерее «K2» и в частных коллекциях в России и других странах.

На мероприятии посетители узнают о таких направлениях в искусстве, как абстракция и примитивизм, и о том, как их сочетают. Кроме того, можно будет увидеть картины, сделанные в авторском стиле и даже познакомиться с поэзией. В конце вечера Мария проведёт мастер-класс по рисованию весёлых персонажей одной линией и заполнению их в стиле зенарт.

Мероприятие состоится по адресу улиуа Максима Горького, дом 15, начало в 18:30. Записаться можно через сообщения сообщества «Духовно-нравственное направление_МЦ». В сообщении необходимо будет указать свои Ф. И. О., возраст и контактный телефон для обратной связи.