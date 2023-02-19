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НовостиОбщество19 февраля 2023 11:30

Энергетики Псковской области работают в режиме повышенной готовности

Источник:kp.ru
Фото: из Telegram-канала главы города Бориса Елкина

Фото: из Telegram-канала главы города Бориса Елкина

Филиал компании «Россети-Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за сильного снегопада, метели и шквалистого ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале региона.

85 аварийных бригад и 88 единиц техники подготовлены к оперативному восстановлению электроснабжения. Также 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня.

Жители Псковской области могут сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.