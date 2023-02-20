Юный спортсмен установил два рекорда Псковской области по тяжёлой атлетике

Юный пскович поставил два рекорда по тяжелой атлетике на первенстве России

Псковский спортсмен стал участником Первенства России по тяжелой атлетике. Об этом ПАИ сообщил тренер Игорь Цветков.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 лет и 15 -17 лет проходит в Выборге с 17 по 26 февраля. В состязаниях участвуют более 500 спортсменов из 57 регионов России.

Псковскую область на первенстве представил спортсмен из Пскова СШОР «Надежда» Константин Черевко. Его выступление прошло 18 февраля в возрастной группе 13-15 лет в весовой категории 49 килограмм. Пскович набрал в сумме двоеборья 109 килограмм, тем самым установив два рекорда Псковской области в данной категории: толчок штанги двумя руками 62 килограмма и сумма двоеборья 109 килограмм. По результатам соревнований, Константин Черевко занял 21 место из 26 участников. Отметим, что тренирует спортсмена Игорь Цветков.