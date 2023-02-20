Псковская Госавтоинспекция представила график работы на февральских праздниках

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В ведомстве ГИБДД отметили, что 24 и 25 ферваля будут работать как обычно, при этом 23, 26 и 27 февраля будут выходными. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области можно получить услуги в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче заявления через Госуслуги пользователь может значительно сократить время для получения государственной услуги, а также выбрать удобные дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции.