Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 февраля 2023 7:13

До - 5 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 20 февраля

Источник:kp.ru
.

.

Сегодня, 20 февраля,в Псковской области ожидается облачная погода. Жителей региона ждёт снежная погода. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью снег ожидается умеренный, днём небольшой. На дорогах местами может образоваться гололедица.

Ветер будет дуть северо-западного направления, ночью — с порывами до 7-12 метров в секунду, днём — до 4-9 метров в секунду. Средняя температура по области ночью составит от - 8 до -3 градусов, днём: -5…0 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.