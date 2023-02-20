До - 5 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 20 февраля

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Сегодня, 20 февраля,в Псковской области ожидается облачная погода. Жителей региона ждёт снежная погода. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью снег ожидается умеренный, днём небольшой. На дорогах местами может образоваться гололедица.

Ветер будет дуть северо-западного направления, ночью — с порывами до 7-12 метров в секунду, днём — до 4-9 метров в секунду. Средняя температура по области ночью составит от - 8 до -3 градусов, днём: -5…0 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.