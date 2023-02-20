Глава Пскова поблагодарил дорожных рабочих за борьбу с последствиями снегопада

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин выразил слова благодарности дорожным рабочим, которые боролись с последствиями снегопада на протяжении суток. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.

«Во время такого снегопада основной задачей стоит грамотное распределение техники, когда основные улицы убраны - техника перемещается на второстепенные (с более низкой интенсивностью), однако в это время магистральные опять заметены. Снег шел очень интенсивно, но подрядные организации ГБУ "ПсковАвтодор" и ООО "СитиИнвестГрупп" справились с задачами!», — отметил Борис Елкин.

По словам главы города, снег был тяжелым, так как температура держалась около ноля. «Поэтому отдельное спасибо тем, кто с лопатами в руках очищали остановочные комплексы, мосты, лестницы и узкие тротуары», — отметил Борис Елкин.

Однако, основные претензии у жителей, по-прежнему, касались дворов. «Я неоднократно говорил, что управляющую компанию выбираете только вы и вам делать выводы оставаться с УК, которая сидит сложа руки, или нет!», — заключил глава города в сообщении.