Вадим Беда станет начальником военно-учебного центра ПсковГУ

Фото: Псковского государственного университета

Подполковник Вадим Беда назначен начальником военно-учебного центра, который начнет функционировать в сентябре этого года на базе Псковского государственного университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Вадим Беда служит в Вооруженных силах РФ с 1989 года. В 1993 году он с отличием окончил Рязанское ВВДКДКУ. Затем проходил службу на командных и штабных должностях в 76-й гвардейской ДШД от командира взвода до заместителя начальника штаба соединения. Вадим Беда участвовал в боевых действиях в Чечне, Грузии, Сирии. Награжден шестью государственными и более чем 15 ведомственными наградами. В прошлом году он прошел курсы подготовки и повышения квалификации при Михайловской артиллерийской академии по специальности «Педагогика высшей школы».

Отметим, что Псковский государственный университет стал единственным вузом в России, где будут готовить специалистов для ВДВ: рядовых и младших сержантов. Военно-учебный центр откроется в корпусе на Крестовском шоссе.