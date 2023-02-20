Псковичам рассказали о локациях Масленичных гуляний

Фото: telegram-канал главы города Бориса Елкина

Масленичные гуляния развернутся в нескольких локациях Пскова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

Во время праздничной масленичной недели тематические площадки для семей с детьми будут работать в выходные дни, 25 и 26 февраля. Так, в субботу в сквере на Четырех углах вновь будет сооружен лабиринт из сена. «В прошлом году он пользовался большой популярностью среди юных псковичей. Атмосферу дополнят большие соломенные фигуры», — рассказал Борис Елкин.

В этот же день на улице Пушкина будет работать масленичная ярмарка. Псковские ремесленники будут продавать самодельные игрушки, украшения, изделия из дерева и гастрономические сувениры. В воскресенье в Детском парке, кроме традиционных аттракционов, будет работать парк деревянных игр. Юные псковичи смогут поучаствовать в боях мешками, а также проверить себя на ловкость и меткость и попить чай с блинами.