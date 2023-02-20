Скончался экс-председатель Псковского горсуда

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На 73-м году жизни после длительной болезни умер экс-председатель Псковского городского суда Владимир Архипов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Более 25 лет своей трудовой деятельности Владимир Архипов посвятил правосудию. Так, в течение 10 лет он работал судьёй Псковского областного суда, а с 1987 года вплоть до отставки в 2003 году был председателем Псковского городского суда.

«Владимир Михайлович был высокопрофессиональным судьей, прекрасным человеком, наставником для молодого поколения судей. Судейский корпус Псковской области скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича Архипова», — отметили коллеги Владимра Архипова.

Прощание с Владимиром Архиповым пройдёт 21 февраля в 12:00 в храме Покрова и Рождества Богородицы от Пролома по адресу: город Псков, улица Свердлова, дом 1.