Более 700 электронных проездных получили инвалиды Псковской области за год

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Более 700 электронных проездных до места лечения оформили инвалидам Псковской области в 2022 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

В прошлом году граждане, пользующиеся правом на федеральные льготы, получили 748 электронных билетов для бесплатного проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно. Для поездки в санаторий льготой воспользовались 347 человек, ещё 401 человек с помощью этой опции добирались до места предоставления высокотехнологичной медицинской помощи.

Напомним, для оформления льготных билетов пассажиры могут воспользоваться сервисом электронного талона на поезд. После посещения клиентской службы ОСФР по Псковской области информация о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. Таким образом пассажир сможет запросить бесплатный проездной документ через интернет, не приходя лично в кассу. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда: ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.