В Псковском областном Собрании обсудили границы будущих муниципальных округов

Уточнения и дополнения положений регионального законодательства, связанные с предстоящим преобразованием муниципальных районов в округа, обсудили в областном Собрании депутатов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В совещании участвовали представители регионального парламента, правительства и прокуратуры. Мероприятие состоялось по инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова.

«Накануне принятия первых законов о создании муниципальных округов мы должны иметь чёткое понимание, что все правовые нюансы будут учтены: определить, в какие действующие законы необходимо вносить изменения, в каком порядке это делать. Эту работу необходимо начинать уже сейчас, чтобы, когда мы дойдём до заключительного этапа преобразования, люди не почувствовали никаких неудобств», — акцентировал внимание Алексей Севастьянов.

«Жителям очень важно понимание, что их не присоединяют к другим районам, что никаких изменений внутри границ одного района не происходит», — подчеркнула руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. Она уточнила, что в законах необходимо прописать положение о том, что территория округа совпадает с территорией муниципального образования.

Участники мероприятия обсудили вопрос передачи полномочий глав волостей, например нотариальных, на уровень руководителей территориальных подразделений, сроки переходного периода, перечень документов, требующих корректировки.

«Чтобы всё заработала чётко, мы уже сегодня поднимаем целый ряд законов, в которые необходимо внести изменения. Я уверен, что с этой работой мы справимся, население ни в какой правовой вакуум не попадёт, и на жизни людей преобразования отразятся в лучшую сторону», — заявил Алексей Севастьянов.

Отметим, что с инициативой о преобразовании районов в округа выступили Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы.