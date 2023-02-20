Гала-концерт фестиваля «Родина ГероеV» пройдёт 3 марта в Пскове

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Гала-концерт областного фестиваля патриотического творчества «Родина ГероеV» состоится 3 марта в Городском культурном центре. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Все желающие смогут посетить тематическую выставку и поучаствовать в акции «Письмо Герою». Начало гала-концерта в 14.00. Вход свободный.

Отметим, фестиваль посвящен памяти воинов-разведчиков 2-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения города Пскова, погибших 21 февраля 2000 года под селом Харсеной, Чеченской Республики, памяти воинов-десантников 6-ой роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в Аргунском ущелье, памяти военнослужащих России, погибших в зоне спецоперации. А также поддержке боевого духа военнослужащих России, который на данный момент находятся в зоне проведения спецоперации на Украине.