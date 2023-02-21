Глава Великих Лук Николай Козловский вручает награды

Великолучане получили награды за помощь в сборе гуманитарного груза для бойцов спецоперации на Украине. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

В Великих Луках прошло награждение участников сбора гуманитарной помощи. Благодарственные письма администрации города и Союза десантников России получили великолучане, показавшие пример человечности и сочувствия: бизнесмены, общественные деятели, коллективы образовательных учреждений, представители городской власти, молодёжных организаций, служители церкви.

Они помогали сформировать и отправить гуманитарный груз с необходимыми вещами для участников спецоперации. «Помощь, которую великолучане оказывают нашим военнослужащим, — это важное дело, которое укрепляет дух воинов и дополнительно вселяет уверенность в будущей победе», — подчернул глава Великих Лук Николай Козловский.

Каждый из этих людей помог российским военным в меру своих возможностей. Кто-то даже лично посетил зону спецоперации, как, например, командир добровольной народной дружины города Великие Луки Вячеслав Сизов.

«Обстановка там достаточно тяжёлая, но контролируемая. Наши солдаты полностью выполняют возложенные на них обязанности, несут службу, отражают атаку. Любая вещь, которую мы передали бойцам, будь то носки, сладости, они принимали с благодарностью», — рассказал общественник.

Напомним, что делегация Великих Лук вернулась из зоны проведения спецоперации недавно. Горожане сопровождали гуманитарный груз до получателей. По словам главы администрации города Андрея Беляева, жителям удалось встретиться с руководством полка, пообщаться с ребятами, посмотреть на их быт.

«Всё организовано на высоком уровне, у мужчин есть всё самое необходимое, — подчеркнул он. — Сейчас как никогда важно единение. В непростое для Отечества время мы должны быть объединены одной целью — одержать победу, продолжать развивать родной город и нашу страну».

От военнослужащих в адрес великолучан поступило много слов благодарности за помощь и неравнодушие. Отметим, что сбор гуманитарного груза в Великих Луках не прекращается и на сегодняшний момент. Принести необходимые вещи, посылки для российских военных можно в центр добровольчества, расположенный на улице Дружбы, дом 31. Также отдельные точки сбора гуманитарной помощи работают в торговых сетях, в отделении партии «Единая Россия».