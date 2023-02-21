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НовостиОбщество21 февраля 2023 5:46

Миссис Grandma Planet 2020 из Пскова стала участницей программы «Жить здорово»

Источник:kp.ru
Фото здесь и далее: группа «Миссис Псков»

Фото здесь и далее: группа «Миссис Псков»

Модельер-дизайнер меховых изделий, педагог, миссис «Grandma Planet» Светлана Шумейко станет участницей известной программы на первом канале. Об этом сообщили в группе «Миссис Псков» в соцсети «ВКонтакте».

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Светлана Шумейко не понаслышке знает, как совмещать семью и любимое дело. Звёздная псковичка приоткрыла завесу закадрового пространства, показав гримерку, где ей делают причёску и макияж. Кроме того, героиня показала кухню программы и то, как много людей работают над процессом съемки за кадром.

«Уже скоро в эфире увидим нашу королеву!», — отметили в сообщении группы. Подписчики бурно поддержали псковичку в комментариях.