Назван самый заснеженный район Псковской области после обрушения циклона

Фото: опочецкая газета "Красный маяк"

Псковская область попала под действие Атлантического циклона. Он принес в регион снегопад и гололедицу. О районе, который более всего оказался в снегу, рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в псковском Гидрометцентре.

Фото: опочецкая газета "Красный маяк"

На удивление псковичей из-за количества выпавшего снега, синоптики спешат успокоить – такая погода не является аномальной. Однако в Псковской области все же нашелся район, где выявлены самые высокие сугробы за минувшие двое суток.

Фото: опочецкая газета "Красный маяк"

«Рекордов зафиксировано не было ни на одной станции в Псковской области. Однако за 19 февраля Опочка дала 11 миллиметров осадков. Но это не аномальное количество осадков для нашего региона», – сообщили синоптики.

Фото: опочецкая газета "Красный маяк"

Специалисты объясняют, что рекордом можно считать только количество осадков, равно или более 20 миллиметров. При этом, фиксация значений происходит по истечению дня, а не нескольких дней непогоды.

Фото: опочецкая газета "Красный маяк"

«Так много нападало, потому что у нас 19 и 20 практически два дня подряд непрерывно шел снег. А рекорды считают за 12 часов», – объяснили синоптики. Пример общественно-полезной работы на фоне высоких сугробов показали жители одного из псковских дворов. Псковичи решили провести свой выходной с пользой и вышли на помощь дворникам в борьбе со снегопадом.