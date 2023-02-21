В Пскове отмечают день памяти погибших при Харсеное разведчиков

Фото6telegram-канал Михаила Ведерникова

Сегодня, 21 февраля, псковичи отмечают День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою у села Харсеной в 2000 году. Об этом напомнил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы делаем всё необходимое, чтобы такие события хранились в памяти страны, были понятны молодому поколению, всегда оставались предметом изучения в школах», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что 3 марта в Городском культурном центре Пскова пройдет концерт патриотического творчества «Родина ГероеV». Он будет посвящён памяти разведчиков 2-й отдельной бригады; воинов-десантников 6-й роты, погибших в Аргунском ущелье; военнослужащих, погибших в зоне проведения спецоперации.

«Желаю жителям Псковской области мирного неба над головой, а нашему спецназу – успехов в службе, всегда выполнять поставленные задачи и возвращаться живыми», — написал Михаил Ведерников.

Отметим, что наиболее трагическая страница в истории псковского спецназа: битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе поселка Харсеной в Чечне. Невзирая на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В тот день в бою погибли 33 человека, 25 из них — разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

С 2013 года дата 21 февраля в Псковской области отмечается как региональный День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою. На гранитных досках памятника, расположенного на территории соединения, начертаны имена 227 бойцов. Они погибли при выполнении боевых задач в Афганистане и на Северном Кавказе.