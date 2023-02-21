Великолучанин вызволил птицу из вентиляции своей квартиры

великолучанин спас птицу из вентиляции

Житель Великих Лук извлёк из вентиляционного отверстия своей квартиры птицу. Об этом сообщили в одном из сообществ, обозревающих жизнь города.

Жилец многоквартирного дома услышал странные звуки из вентиляционного отверстия в ванной комнате и решил посмотреть в чем дело.

Как оказалось, в вентиляции застряла птица. Мужчина извлёк ее и выпустил на улицу. В комментариях великолучане отметили, что такие ситуации вовсе не редкость. Одна из жительниц города отметила, что необходимо написать заявление в управляющую компанию на постановку решетки вентиляции на крыше, чтобы таких случаев не повторялось.