В псковской гимназии №28 открыли «Парту Героя»

Фото: от псковской гимназии №28

Торжественная церемония открытия «Парты Героя», которая посвящена памяти священника, клирика Храма Александра Невского, иерея Александра Цыганова, состоялась в актовом зале православной гимназии №28 в Пскове накануне, 20 февраля. Об этом сообщается в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского образовательного проекта «Парта Героя» и было приурочено ко Дню Защитников Отечества. Почетное право сесть за «Парту Героя» получили учащиеся 4-го класса Алексей Андреев и Таисия Сыропятова. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о священнике.

Напомним, Александр Цыганов родился в Ленинграде, окончил Самарскую Православную Духовную Семинарию. В 2007 году переехал в Псков, где работал пастырем Псковской десантной дивизии. В 2013 году Александр стал полковым священником 234-го полка имени Александра Невского псковской 76-й ДШД. На его счету — 295 прыжков с парашютом. В 2016 году Александр Цыганов был отправлен на Северный полюс, где с военнослужащими совершил десантирование на дрейфующую льдину.

После начала спецоперации на территории Украины, священник три раза отправлялся в командировку в зону боевых действий. В общей сложности он прожил в зоне спецоперации более пяти месяцев. Однако, 6 ноября Александр Цыганов получил тяжелейшее ранение в ходе обстрела и был отправлен в госпиталь в Севастополь. Две недели медработники боролись за жизнь священника, проведя несколько операций. Все это время Александр Цыганов находился в коме. Спасти Псковского священника врачам не удалось, 21 ноября Александр Цыганов скончался от полученных ранений.

«Скромный, добродушный, искренний, благородный, безотказный, настоящий патриот своей страны. Всегда принципиально стоял за правду и поступал только по совести и чести», – отметили в образовательном учреждении Пскова и подчернули, что открытие «Парты Героя» стало новой страницей в истории гимназии.