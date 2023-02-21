На февральских праздниках псковичам рекомендуют избегать толпы из-за коронавируса

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В Псковской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе зафиксировано 296 случаев заражения коронавирусом, из которых 46 человек были госпитализированы. Об этом сообщает региональный комитет по здравоохранению.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Пскове: 200 случаев за неделю. Также среднеобластной уровень превышен в Струго-Красненском, Невельском, Печорском и Порховском районах. Только в четырёх районах области – Усвятском, Куньинском, Красногородском, Гдовском – медики не зафиксировали ни одного случая заражения COVID-19.

«Впереди четыре выходных дня, рекомендуем отказаться от посещения мест с большим скоплением людей, лучше провести время с семьёй и на свежем воздухе. Физическая активность в сочетании с прогулкой на природе способствует укреплению иммунитета, причем даже в периоды холодов. Ежедневные прогулки улучшают работу сердца и сосудов, снижают артериальное давление, ускоряется обмен веществ, улучшается сон», — отметили в комитете.

Кроме того, специалисты порекомендовали не забывать о вакцинации и ревакцинации от COVID-19, соблюдать масочный режим и при первых симптомах заболевания обращаться к врачу.