В Псковском музее-заповеднике сообщили об изменениях посещения Кремля

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Сотрудники Псковского музея-заповедника сообщили об изменениях посещения Кремля. Об этом стало известно из Telegram-канала организации.

В музее отметили, что с 1 марта вход на территорию Псковского кремля для гостей города станет платным: 100 руб./чел. – взрослые, 50 руб./чел. – учащиеся, студенты. В стоимость входного билета включено посещение прясел крепостных стен.

Однако, входная плата не будет взиматься со следующих категорий граждан:

— с жителей Псковской области;

— с прихожан Троицкого собора;

— с военнослужащих и ветеранов боевых действий;

— с граждан льготных категорий.

Кроме того, вводится единый билет для посещения всех объектов Музея на территории Псковского кремля. Более подробную информацию об изменениях стоимости и условиях посещения музея можно уточнить на сайте организации.