Конкурс лучших произведений искусств стартовал в Псковской области

Фото: комитет по культуре Псковской области

Старт конкурса на присуждение премий правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия объявил комитет по культуре региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета.

Зарегистрированные творческие ассоциации (союзы), общественные организации, а также редакции СМИ смогут представить свои работы. Произведение, которое выдвигается на конкурс, должно быть обнародовано не менее чем за один календарный год до дня направления обращения.

В комитете подчеркнули, что в творческой работе не должны содержаться мотивы экстремизма, насилия, жестокости, разжигания расовой, национальной, религиозной ненависти и вражды, оскорбления чувств верующих, классовой и иной исключительности или нетерпимости.

Выдвижение произведения осуществляется только в отношении одного произведения автора. Документы принимаются с 20 февраля по 10 марта текущего года. Из нужно привести в комитет по культуре Псковской области по адресу Псков, улица Конная, дом 2. Перечень произведений, допущенных к участию на соискание премии, будет опубликован на сайте комитета в срок до 24 марта.