Псково-Печерский монастырь продолжают готовить к 550-летнему юбилею

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Сегодня, 21 февраля, состоялась рабочая поездка заместителей губернатора Псковской области Александра Серавина и Игоря Шатурного в Печоры. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Выезд был посвящен подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры. Одной из ключевых задач является оправдание ожиданий горожан и гостей города от предстоящего события.

Работы по подготовке юбилея планируется начать в скором времени. Так, в зимне-весенний период нужно сделать всю бумажную работу, а уже с начала весны начнётся благоустройство.

Отметим, что в Правительство России была направлена сводная программа мероприятий, на них будет выделено около 2 миллиардов рублей. В частности, планируется благоустроить центр города Печоры:Соборную площадь и около 20 прилегающих улиц.