60-летнюю годовщину свадьбы отметили супруги из Псковского района

Фото: администрация Псковского района

Накануне, 20 февраля, жители Псковского района Иосиф и Нина Коваленок отметили 60-летие супружеской жизни. Об этом сообщила администрация Псковского района.

После окончания службы Иосифа, они вместе с Ниной переехали в Казахстан. Там юноша строил город Целиноград (ныне Астана), работал крановщиком, а девушка трудилась на партийной работе.

В 2004 году семья переехала в Псков, сейчас супруги проживают в деревне Загорицы Писковичской волости. В браке они вырастили двоих детей. Дочь - педагог, а сын - юрист, участник и ветеран боевых действий в Сирии и в зоне спецоперации.

«Иосиф Константинович и Нина Алексеевна, от всей души поздравляем Вас с замечательным событием в вашей жизни — с бриллиантовой свадьбой! Пусть в Вашем тёплом и уютном доме продолжает быть верная и бесконечная любовь, добро, согласие, взаимоуважение и душевное спокойствие. Желаем всегда оставаться друг для друга настоящим бриллиантом!», — отметили в администрации района.