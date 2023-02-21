В ПсковГУ началась конференция о развитии внутреннего туризма

Фото6 пресс-служба ПсковГУ

Пятая Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» стартовала на базе Псковского государственного университета. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками мероприятия стали представители сферы туризма, образовательных организаций, органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, некоммерческих объединений, общественных организаций, коммерческих предприятий, работники отрасли и социальные партнёры.

В течение двух дней, 21 и 22 февраля, специалисты обсудят презентации лучших практик для того, чтобы сформировать новые формы взаимодействия в сфере туризма, продвигать проекты и стратегические инициативы не только в регионе, но и на всей территории страны. Проекты, прежде всего, будут касаться области внутреннего и въездного туризма. Кроме того, одной из тем конференции станет детский туризм.

Гостями конференции в псковском вузе стали: руководитель комитета по детскому и семейному туризму РСТ Олеся Калачева и учредитель Ассоциации экскурсоводов и гидов Нижегородской области, директор учебного центра подготовки экскурсоводов «Просвещение», член общества «Нижегородский краевед» Александра Шарова. В организационный комитет конференции войдёт член комитета по детскому и семейному туризму РСТ, руководитель рабочей группы по сотрудничеству с ассоциациями гидов Светлана Баранова.