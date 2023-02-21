Имя псковского десантника Жумабая Раизова присвоят спортшколе в Тюменской области

Фото: интернет-издание «Тюменская линия»

Имя Героя России Жумабая Раизова, который длительное время служил в Пскове, получит спортивная школе на его родине в Казанском районе Тюменской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщило интернет-издание «Тюменская линия».

Мемориальную доску установят 22 февраля, церемония начнётся в 11 часов. Отмечается, что военный вырос в деревне Благодатное, в юношестве увлекался спортивным туризмом и даже неоднократно становился чемпионом Тюменской области. Жумабай окончил Рязанское гвардейское училище имени генерала армии Маргелова.

Служил сначала в десантно-штурмовой бригаде, а затем продолжил службу в Пскове. С 24 февраля он находился в составе группировки российских войск на территории Украины, где командовал парашютно-десантной ротой гвардейского десантно-штурмового полка.

Жумабай Раизов получил ранение под населенным пунктом Андреевка, однако продолжил командовать ротой и без потерь вывел личный состав на оборонительные рубежи. Однако, рана командира оказалась смертельной. 23 сентября прошлого году Жумабай Раизов получил посмертное звание Героя России за мужество и героизм.

Отметим также, что 23 февраля в селе Ильинка состоится фестиваль спорта, посвященный памяти Героя России. Жителей Казанского района ожидают соревнования по волейболу, бильярду и настольному теннису. Мероприятие начнётся в 10 часов.