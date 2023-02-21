Более 650 новорождённым в Псковской области провели неонатальный скрининг

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С начала 2023 года в Псковской области более 650 новорождённых прошли тестирование в рамках расширенного неонатального скрининга. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Псковской области.

Напомним, программа стартовала с начала года. Данное исследование позволяет выявить ряд врожденных и (или) наследственных заболеваний, метаболических нарушений в самом начале их развития.

Специалисты утверждают, что в дальнейшем это позволяет своевременно назначать лечение, еще до проявления клинических симптомов заболевания.