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НовостиЗдоровье21 февраля 2023 14:09

Более 650 новорождённым в Псковской области провели неонатальный скрининг

Источник:kp.ru
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С начала 2023 года в Псковской области более 650 новорождённых прошли тестирование в рамках расширенного неонатального скрининга. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Псковской области.

Напомним, программа стартовала с начала года. Данное исследование позволяет выявить ряд врожденных и (или) наследственных заболеваний, метаболических нарушений в самом начале их развития.

Специалисты утверждают, что в дальнейшем это позволяет своевременно назначать лечение, еще до проявления клинических симптомов заболевания.