Великолучане прошли в финал Всероссийского конкурса по туризму

Фото: центр технического творчества в городе Великие Луки.

Обучающиеся творческого объединения «Клуб любителей воздухоплавания» прошли в финал Всероссийского конкурса «Туристический код моего города, посёлка, района – PRO-туризм». Об этом сообщил центр технического творчества в городе Великие Луки.

Напомним, заочный этап конкурса проходил с 1 ноября прошлого года по 11 февраля 2023 года. В номинации «Формирование туристского бренда, отражающего и продвигающего культурный код» юные великолучане представили проект «Гербовый аэростат Псковской области».

Авторы проекта: руководитель клуба М. А. Валуев и обучающиеся «Клуба любителей воздухоплавания» приглашены на очный этап конкурса, который состоится 12-14 марта в Москве. В рамках финала конкурса ребята публично защитят проект перед экспертной комиссией.